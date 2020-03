La Ville de Contrecœur reçoit un îlet en donation

La Ville de Contrecœur ajoute à ses aires protégées l’Îlet-du-Moulin-à-Vent-de-Contrecœur offert en donation par Mme Suzanne Parmentier, en décembre dernier. Cet îlet d’une superficie d’environ 2,3 ha, reconnu réserve naturelle en 2004, est situé dans le fleuve Saint-Laurent à environ 30 mètres de sa rive, à la hauteur du moulin Chaput banal.

Cette réserve naturelle protège un îlet couvert de hautes herbacées et d’arbuste qui sont soumis à la fluctuation des niveaux de l’eau. Il s’agit d’une aire de repos et d’alimentation pour la sauvagine en période de migration et de nidification pour les canards en période estivale. On peut y observer régulièrement la bernache du Canada, l’oie des neiges, plusieurs espèces de canards et le grand héron. Cette réserve accueille également plusieurs espèces d’oiseaux de rivage et de passereaux de milieu ouvert, des micromammifères, des amphibiens et des reptiles.

« Nous remercions Mme Suzanne Parmentier pour le don de ce terrain qui vient augmenter la superficie de zone de conservation sur notre territoire. Mme Parmentier et feu Georges Tétreault avaient fait l’acquisition de cet îlet en 2000, dans le but de préserver l’état naturel de ce milieu humide et de conserver ses attraits écologiques pour la sauvagine et la faune. Nous nous assurerons de maintenir ce milieu naturel riche en biodiversité au bénéfice des générations actuelles et futures », a mentionné la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Rappelons que feu Georges Tétreault a été conseiller municipal sous différents mandats avant de devenir maire de Contrecœur de 1967 à 1974; 1976 à 1979 et de 1993 à 2001.