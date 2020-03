Saint-Amable souligne la persévérance scolaire de 10 élèves amabliens

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le maire de Saint-Amable, M. Stéphane Williams, accompagné de plusieurs élus municipaux, ont félicité en personne les 10 élèves amabliens, sélectionnés par leurs écoles respectives pour leurs efforts dans leur réussite.

« Le conseil municipal est très honoré d’être invité, chaque année, pour souligner la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes amabliens. La persévérance scolaire est un enjeu social collectif pour lequel nous devons tous nous mobiliser et, en ce sens, les Journées de la persévérance scolaire contribuent à motiver et inspirer, à se fixer des objectifs et à rappeler les conditions gagnantes en faveur de la réussite. C’est pourquoi, il est important pour la Ville de Saint-Amable de se joindre à la tournée officielle de reconnaissance. Il est, d’ailleurs, aussi valorisant pour les élèves de recevoir leur certificat que pour nous de les honorer. », a souligné M. Williams.

Par ses actions, la Ville de Saint-Amable valorise l’éducation et soutient, tout au long de l’année, le développement du plein potentiel des jeunes amabliens avec des ateliers de découverte, des spectacles, des activités culturelles et thématiques, des initiations sportives, etc.