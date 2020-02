Les meilleures activités pour la relâche scolaire à Boucherville

Les élèves de Boucherville et de toute la Rive-Sud seront en congé d’école du 2 au 6 mars prochain. La relâche scolaire est-elle un casse-tête pour vous? La Relève vous propose plein d’idées d’activités pour aller jouer dehors avec vos enfants à Boucherville.

Au parc des Îles-de-Boucherville

À deux pas de la ville, le parc national des Îles-de-Boucherville constitue un lieu d’une richesse naturelle et culturelle extraordinaire à découvrir pour la relâche. L’hiver, l’île Sainte-Marguerite offre aux skieurs, raquetteurs et amateurs de fatbike (vélo de montagne équipé d’énormes pneus), des paysages enneigés enchanteurs alors qu’il est aussi possible d’aller marcher ou de faire de la raquette sur les autres îles du parc en empruntant les nouveaux ponts. On y propose aussi des sorties de soir pour découvrir le parc. Des sentiers sont illuminés et il y a des cuisines mobiles « food truck » qui offrent toute une gamme de produits à déguster. Toute l’information sur le site Internet de la Sépaq.

La grande glisse

La glisse est toujours une activité familiale et de plein air populaire. À Boucherville, on peut dévaler, en tapis magique ou en traineau, trois pentes à glisser. La première au parc des Gouverneurs, dans le secteur est de Boucherville, la deuxième au parc Vincent-d’Indy et la troisième au parc Pierre-Laporte. À ce dernier endroit, la Ville de Boucherville prête gratuitement des équipements sportifs, dont des stabilisateurs pour l’initiation du patin, des traineaux, des tubes et soucoupes ainsi que des raquettes à neige et des disques volants pour la pratique du disque-golf.

Skier dans le golf

En plein cœur de la ville ou presque, un intéressant parcours de ski de fond a été aménagé sur le terrain du golf de Boucherville, rue de Mortagne. Le tracé de 3,5 km est entretenu et permet de se familiariser avec le parcours de 18 trous de golf, en attendant de pouvoir y jouer. Le sentier est accessible sept jours sur sept, et ce, gratuitement.

Du patin partout

Le patinage est une autre activité hivernale facile à pratiquer à Boucherville, le jour comme le soir, dans certains cas. Huit patinoires offrent la possibilité de patiner, jouer au ballon-balai ou au hockey, en toute liberté, soit aux parcs Arthur-Dumouchel, du Bois-de-Brouage, Vincent-d’Indy, des Gouverneurs, Marguerite-Aubin-Tellier, Pierre-Boucher, Sabrevois et Pierre-Laporte où on retrouve aussi un anneau glacé. Pour connnaître l’état des patinoires, il faut consulter la section En bref au boucherville.ca.

Enfin, on peut ajouter à la liste les possibilités de patin libre ou d’initiation au curling au Centre des glaces Gilles-Chabot.

Marcher dans les parcs

La relâche est aussi synonyme de relaxation, alors pourquoi ne pas simplement aller faire une promenade en nature. Le parc du boisé Du Tremblay, aux limites de Boucherville et de Longueuil, offre près de cinq kilomètres de sentiers. Une des entrées du parc est située à Boucherville via la rue J.-Armand.-Bombardier. Le nouveau sentier pédestre de 1 150 m du parc de la Futaie propose aussi une belle randonnée en nature, tout comme le parc de la Frayère situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière aux Pins.

Outre ces parcs nature, plusieurs Bouchervillois bénéficient des pistes ceinturant le parc Vincent-d’Indy pour y faire une balade à pied. Et depuis quelques jours, plusieurs amateurs de grands vents profitent du fleuve gelé pour y marcher d’un bout à l’autre de Boucherville. Prudence oblige dans ce dernier cas. Enfin, on peut ajouter aux possibilités le fameux parc Michel-Chartrand, à Longueuil, ou plus de six kilomètres de sentiers permettent à la fois la marche, la raquette et le ski de fond, même le soir puisque plusieurs pistes sont éclairées.

À cheval

Autre activité hors des sentiers battus, une randonnée à cheval l’hiver. À Boucherville, sur le chemin de Lorraine, la Coop équestre de Boucherville pourra vous guider pour faire sur place ou dans la région, une balade à cheval. On y offre aussi des camps équestres pour les jeunes.

Pêche blanche

Ceux qui possèdent un minimum d’équipement, soit une perceuse à glace et une ou deux brimbales, peuvent facilement s’installer sur le fleuve gelé ou encore dans un des chenaux des Îles-de-Boucherville pour y pratiquer la pêche blanche. La perchaude, le brochet, le doré et l’achigan se capturent régulièrement. Les enfants vont s’amuser. Et si vous n’avez pas de perceuse, un autre pêcheur vous fera sûrement quelques trous dans la glace pour quelques dollars.

Enfin, si jamais l’idée de jouer dehors à Boucherville pour la relâche ne vous enchante pas ou ne sourit pas à vos enfants, vous pourriez leur offrir une sortie au cinéma, aux quilles, à la bibliothèque, au Café centre d’art, au Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier ou encore une dernière visite au Cache-à-l’eau qui fermera ses portes à Boucherville, le 10 mars.