116 195 000 $ amassés pour le Centre de Répit-Dépannage aux 4 Poches

La 12e édition de la soirée bénéfice du Centre de Répit-Dépannage aux 4 Poches qui se tenait le 27 octobre dernier au Centre Multifonctionnel de Boucherville a été un franc succès. Plus de 375 personnes du milieu des affaires étaient présentes et une somme impressionnante de 195 000 $ de profit a été amassée.

Ce montant sera investi dans les services offerts et les diverses activités que le centre organise pour ses jeunes, à l’amélioration du centre, à donner de meilleures conditions de travail à son personnel, au renouvellement de matériel adapté et à bien d’autres besoins et projets de 4 Poches.

Le Centre 4 Poches est souvent une ressource de dernier recours pour certaines familles car ils acceptent tous les jeunes qui ont une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme qu’ils aient un handicap physique ou non et/ou un trouble de comportement ou non.