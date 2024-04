Conférence : les bonnes pratiques dans la restauration des maisons anciennes

La Société du patrimoine de Boucherville offrira une formation spéciale intitulée « Les bonnes pratiques à suivre dans la restauration des maisons anciennes ».

Cette session pratique animée par François Varin, architecte et expert-conseil, permettra aux participants d’acquérir des connaissances essentielles pour la restauration et l’entretien des bâtiments anciens. Les sujets abordés incluront l’analyse, la compréhension et les meilleures pratiques pour préserver le patrimoine architectural.

Elle aura lieu le 2 mai, à 19h au Centre Mgr-Poissant (Café Belle-Lurette) (566, boulevard Marie-Victorin, Boucherville) La formation est gratuite, mais le nombre de places est limité à 60 participants (premier arrivé, premier servi).

Pour plus d’informations : secretaire@patrimoineboucherville.com ou le site web patrimoineboucherville.com

Qui est François Varin ?

François Varin, architecte et expert-conseil, possède une vaste expérience dans le domaine du patrimoine bâti. Il a fondé et œuvré pendant près de 30 ans à la Fondation Rues principales, où il a promu le patrimoine comme levier de revitalisation. Aujourd’hui, il partage son expertise à travers des formations et des articles dans la revue Continuité. En tant que membre du Groupe-conseil de l’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ), il apporte un soutien précieux aux propriétaires de maisons anciennes.