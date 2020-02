DEL signe une entente avec l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke

Programme MBA de l’Université de Sherbrooke

Dès l’automne 2020, l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke s’associera à Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) afin d’offrir à ses étudiants du MBA à temps partiel du Campus de Longueuil, des mandats stratégiques qui viendront compléter le parcours académique des différentes cohortes. Chaque mandat représentera l’équivalent de six crédits universitaires.

L’expertise reconnue de DEL au sein de son réseau d’entreprises locales permettra d’identifier les ressources qui cadreront le mieux avec les objectifs pédagogiques du programme MBA.

« Ce type d’entente illustre les bénéfices mutuels d’une étroite collaboration entre le milieu universitaire et les entreprises de la région, mentionne la directrice générale de DEL, Julie Ethie. Ce projet contribue à notre objectif de nous rapprocher du milieu universitaire en général et de l’Université de Sherbrooke en particulier par des initiatives concrètes et pratiques. »

En ce qui concerne l’École de gestion de l’UdeS, cette collaboration rejoint les valeurs et le positionnement actualisé du programme MBA combinant le volet intégrateur ainsi que l’aspect pratique, ancré dans le milieu. « Cette entente démontre une fois de plus le caractère innovant de nos programmes académiques et le désir que le cheminement de nos étudiants soit accompagné de projets pratiques qui puissent intégrer l’ensemble des connaissances acquises en cours de programme », affirme le professeur François Coderre, doyen de l’École de gestion.

Plus largement, Charles Vincent, directeur général du Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, souligne que « cette entente est un autre exemple des bénéfices pour l’Université et le milieu économique de la Montérégie, de la présence de l’Université de Sherbrooke à Longueuil. »