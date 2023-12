Un nouveau comité pour développer la future zone d’innovation de Longueuil

Un comité de pilotage de la future zone d’innovation (ZI), en bordure de l’aéroport de Saint-Hubert, vient d’être constitué par la Ville de Longueuil. Présidé par la conseillère Geneviève Héon, le nouveau comité a pour mandat de développer le plus grand pôle de formation et d’innovation au Canada en mobilité aéronautique et aérospatiale durable et intelligente.

Le Comité sera composé de membres de la Ville de Longueuil, Développement économique Longueuil (DEL), l’École nationale d’aérotechnique (ENA), le Cégep Édouard-Montpetit, le Centre technologique en aérospatiale (CTA), l’École de technologie supérieure (ETS), l’aéroport Montréal-Saint-Hubert (YHU), Pratt et Whitney Canada, Héroux Devtek, l’Agence spatiale canadienne et un représentant des PMEs du Cercle des Ambassadeurs de la zone d’innovation. AéroMontréal, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), l’Université de Sherbrooke et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) contribueront également aux activités et aux échanges de ce comité à titre de membres observateurs.