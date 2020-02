La mairesse de Longueuil suggère de diminuer son salaire de 40 000 $

La mairesse de la Ville de Longueuil, Sylvie Parent, annonce son intention de réduire son salaire d’environ 36 000 $.

Le salaire brut de Mme Parent passerait de 225 000 $, incluant ses fonctions aux autres instances politiques régionales, à 190 000 $. En ajoutant son allocation de dépenses de 16 000 $, le total de sa rémunération monterait à 206 000 $.

Mme Parent proposera aux membres du conseil municipal Longueuil d’abaisser son salaire tout en augmentant celui des conseillers municipaux.

Depuis un an, elle a dû défendre sa position et surtout sa rémunération élevée qui fait d’elle, l’élue municipale la mieux rémunérée au Québec. À titre comparatif, elle touche près de 40 000 $ de plus que la mairesse de Montréal.

Aussitôt annoncée, la proposition de Mme Parent a été vertement critiquée par le chef de l’Opposition officielle, Xavier Léger. « C’est trop peu, trop tard et la mairesse continue d’être déconnectée de la réalité », a-t-il dit par la voie d’un communiqué.

Les élus de Longueuil doivent se prononcer sur l’ensemble du dossier en mars ou en avril.