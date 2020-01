De nombreuses activités pour souligner les 30 ans de la Fête au lac les 25 et 26 janvier prochains

La Ville de Sainte-Julie invite tous les citoyens à profiter des joies de l’hiver et à participer en grand nombre à la 30e édition de la Fête au lac, présentée par la caisse Desjardins des Patriotes, qui se tiendra au parc Edmour-J.-Harvey les 25 et 26 janvier prochains.

Des activités gratuites pour tous

Le samedi 25 janvier, de 19 h à 22 h, un DJ fera bouger petits et grands. Du chocolat chaud, des guimauves grillées et de la tire sur neige seront offerts. Il y aura aussi des jeux de sabres laser et de l’animation ambulante avec tam-tam lumineux par Baratanga. Vers 21 h 45, un feu d’artifice viendra clôturer la soirée.

Le dimanche 26 janvier, de 12 h 30 à 16 h 30, une variété d’activités sera proposée, dont un parcours aérien pour les 6 ans et plus, une mini-tyrolienne sur chaise pour les 2 à 6 ans, un lance-pierre géant Angry Birds, le lancer de la hache, des vélos musicaux et des promenades en traîneaux tirés par des chevaux.

Pour bouger, il y aura une zone famille active avec un entraînement en plein air et le Carrefour familial animera un parcours moteur 0-5 ans en plus d’un atelier de LEGO géants. Il sera aussi possible d’utiliser les glissades en tuyau, de faire du patinage et du hockey libre, de s’initier au ski de fond avec Montériski et de participer à un jeu de lancer de football. Des parties de ringuette et de hockey organisées par les associations de ringuette et de hockey mineur auront également lieu sur la patinoire.

Finalement, pour souligner le 30e anniversaire, une oeuvre de peinture sur glace sera réalisée et il y aura de la peinture sur neige. De l’animation ambulante, des spectacles de jonglerie et des Ambassadeurs de la Montérégie ainsi que plusieurs dégustations de fondue au chocolat, guimauves grillées, chocolat chaud et bouillon chaud seront offerts.

« Depuis 30 ans, la Fête au lac nous permet de profiter des installations hivernales du magnifique parc Edmour-J.-Harvey et de découvrir de nombreuses activités gratuites. J’invite les citoyennes et citoyens à participer en grand nombre à cet événement unique », a conclu la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.