Une programmation variée cet hiver à la bibliothèque de Sainte-Julie

Une fois de plus, la bibliothèque de Sainte-Julie a préparé une programmation variée pour l’hiver 2020.

L’animateur du Médialab accueillera les usagers pour une certification ou un projet les jeudis, vendredis et samedis. Les superutilisateurs sont disponibles sur rendez-vous pour partager leurs connaissances en musique et en photographie. Les ateliers informatiques porteront sur Facebook, les tablettes iPad et les livres numériques. Les ados pourront s’inscrire au club ludique afin de créer leur jeu de société et les jeunes s’initieront au codage.

Pour la nuit de la lecture, la pièce Ma vie avec Mozart d’Éric Emmanuel Schmitt sera présentée. Les sorties du mardi soir reviennent en force avec des conférences des plus intéressantes : voyages vers l’Espagne et les grands parcs du Sud-Ouest américain ou rencontre avec l’auteur avec Simon Boulerice. Lors de la Semaine nationale de prévention du suicide, Martin Binette viendra témoigner de son rétablissement en santé mentale. Un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés présentera les déductions possibles en cas d’invalidité. D’autres conférences aborderont les sujets tels les arbres à noix, le cannabis, la responsabilité civile, le langage chez les jeunes enfants et le végétarisme. Pour les aînés, la nutritionniste Louise Thibault présentera la conférence Manger pour garder son cerveau jeune.

La jeunesse julievilloise est invitée à toucher les reptiles du Zoo de Granby, à créer une animation image par image ainsi qu’un circuit électrique avec de la pâte à modeler. Un professionnel viendra donner des trucs de coiffure aux adolescents.

Pour les mordus de bricolage, les ateliers créatifs destinés aux enfants de 6 à 9 ans seront plus dynamiques et inventifs que jamais. Le club de la Livromanie propose de nouveaux jeux chaque mois pour les 8 à 11 ans. Les populaires heures du conte pour les 3 à 5 ans et les bébés contes pour les 18 à 36 mois sont de retour.

À l’exception des conférences du mardi soir qui sont offertes pour seulement 5 $, la grande majorité des activités sont gratuites et la carte loisirs est nécessaire pour y participer. Les inscriptions débuteront à 13 h le 6 janvier et se font sur place, en ligne ou par téléphone.