Du sang neuf à la direction de l’équipe de soccer senior AAA de Boucherville

Ils contribueront également au développement des jeunes joueurs

L’équipe de soccer sénior masculine AAA de Boucherville amorcera une nouvelle saison avec de nouveaux dirigeants.

À la suite du départ du coach Amine Yacine Benmouffok, le directeur sportif du Club, Jean-Paul Schott, a annoncé la semaine dernière la nomination de Vincent Orsida au poste d’entraîneur-chef. Déjà en fonction depuis quelques semaines, il sera secondé de l’ancien capitaine de l’équipe de Lanaudière, Jean-Philippe Étienne à titre de joueur et d’entraîneur adjoint, et de Sylvain Cardinal comme gérant.

« Avec le duo d’expérience formé de Vincent et de Jean-Philippe à la barre de l’équipe, les ambitions sont grandes. Vincent a atteint le carré d’as lors des deux dernières saisons avec Sherbrooke et il est passé très près d’accéder aux Championnats canadiens la saison dernière », précise M. Schott. L’équipe sénior AAA de Boucherville a pour sa part terminé la saison 2019 au quatrième rang.

« J’ai accepté ce poste, car j’ai perçu la volonté du club à créer une passerelle entre son équipe fanion et ses jeunes. Ceux-ci pourront assister aux matchs de leurs éducateurs qui seront des modèles pour eux », a commenté Vincent qui, en 2017, a été désigné comme étant le meilleur entraîneur au Québec. Au cours des trois dernières années, il a occupé le poste de directeur technique au club de Sherbrooke, en plus d’être entraîneur de l’équipe sénior masculine AAA, ainsi que préparateur physique à l’Université de Sherbrooke. Depuis septembre, il est également directeur sportif adjoint au club de soccer de Boucherville, et entraîneur au programme sport-études à l’école secondaire De Mortagne.

Jean-Philippe Étienne, quant à lui, arrive sur le terrain avec un gros bagage d’expérience. Il est

passé par les rangs de L’Attack de Trois-Rivières (2e division dans la ligue de soccer du Canada) avec le titre de meilleur joueur de la ligue en 2008. À partir de 2012, il joue sur le circuit semi-professionnel de la Première ligue de soccer du Québec pour les équipes de L’Assomption et Lanaudière. Il a été capitaine de cette dernière de 2016 à 2018.

Sur le plan du coaching, Jean-Philippe a été entraîneur-chef de la sélection régionale de Lanaudière masculine en 2017 et 2018. Son équipe s’est classée au deuxième rang aux Jeux du Québec 2018. Il a de plus occupé le poste d’entraîneur au programme sport-études Lanaudière et de coordinateur du programme d’entraînement Coerver de 2015 à 2018. Il termine sa licence B Nationale de Soccer Canada et occupe le poste de responsable technique juvénile U13 et plus au Club de soccer de Boucherville.

« Nous souhaitons donner une nouvelle dynamique à l’équipe sénior de niveau compétitif amateur. Les joueurs séniors contribueront aussi au développement des plus jeunes », spécifie le grand patron.