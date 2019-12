Des investissements de 45 M $ inscrits au PTI de la Ville de Boucherville en 2020

Le programme triennal des immobilisations (PTI), inscrit dans le nouveau budget de la Ville, prévoit des projets totalisant 44,9 M$ pour 2020. Ceux qui concernent la réfection de rues, le resurfaçage et l’entretien représentent la partie la plus importante des investissements, pour un total de 17,7 M $. Deux tronçons des rues des Îles Percées et de la Rivière-aux-Pins seront refaits tandis que deux nouvelles rues seront ouvertes dans le secteur Harmonie 7B. Ces voies publiques seront nommées Jean-Vallerand et Louis-Quilico.

Toujours au chapitre des infrastructures, la Ville réserve 5,7 M $ pour améliorer le réseau cyclable et pédestre. Une autre enveloppe de 5 M $ servira à la mise à niveau du Centre des glaces Gilles-Chabot. Le remplacement du fréon est requis sur deux des patinoires et une partie de la toiture de l’édifice est à refaire, en plus de certains aménagements ayant trait à la signalétique.

L’administration municipale chiffre à 3,5 M $ le montant qui servira à l’acquisition de milieux naturels sur le territoire. À cet égard, la municipalité compte acquérir une superficie de 3,3 hectares dans le boisé du Pays brûlé. La végétation jouant un rôle de premier plan dans l’environnement, le PTI affiche une somme somme de 400 000 $ pour la plantation d’arbres à travers la ville. Il est question d’en planter 4000 de grosseurs variées en 2020 sur le territoire.

Cinq autres projets figurent au PTI : la réalisation d’un nouvel écran antibruit sur la route 132 (secteur Jean-De Lafond), la construction d’un nouveau vestiaire pour le soccer et le football, le réaménagement du stationnement incitatif situé rue Ampère près du boulevard de Mortagne, la réfection des terrains de tennis et la réhabilitation du viaduc du boulevard De Montarville.

Aucune somme n’apparaît pour le futur complexe sportif intérieur puisque les travaux de ce bâtiment ne sont prévus qu’en 2021.

Pour ce qui est de la collecte des matières organiques, le projet pilote limité à 2000 résidences se poursuivra cette année. Une enveloppe de 120 000 $ y est consacrée.