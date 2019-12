La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud encore loin de son objectif

La sollicitation des bénévoles de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud auprès des passants et des automobilistes a donné des résultats positifs mais n’en demeure pas moins que l’objectif des organisateurs est loin d’avoir été atteint. À 19 h, au terme de cette journée d’appel à la générosité des citoyens pour venir en aide aux personnes en difficultés, jeudi dernier, le décompte préliminaire s’élevait à 162 578 $. Au lancement de l’activité, en novembre, les responsables visaient à recueillir 425 000 $ en dons en argent et en denrées.

Pour mettre le tout en perspective, cette année, le nombre de bénévoles installés à différentes intersections aux quatre coins de l’agglomération de Longueuil était moindre que par le passé. Cette situation a sans doute eu une incidence sur les résultats obtenus. Toutefois, il est encore possible de faire un don pour cette cause puisque de nombreux points de collecte sont accessibles à cet égard jusqu’au 30 décembre prochain. À Boucherville, les entreprises suivantes en font partie : les deux succursales des pharmacies Jean Coutu, le restaurant Cora situé sur le boulevard de Mortagne et IKEA, au Carrefour de la Rive-Sud.

Les recettes de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud, en espèces et en denrées non périssables, sont partagées parmi 23 organismes accrédités de l’agglomération de Longueuil qui offrent des services de dépannage aux plus démunis. Dans la municipalité, le Comité d’entraide de Boucherville fait partie de ces regroupements.

En 2018, ces organismes ont effectué 54 797 dépannages alimentaires, ce qui a permis d’aider à nourrir 99 398 personnes, dont 45 % étaient des enfants. Ils ont également distribué 3409 paniers de Noël sur le territoire desservi. Au total, 10 451 personnes ont ainsi passé un meilleur temps des fêtes.