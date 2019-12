Desjardins : présent et engagé à Varennes depuis 75 ans!

C’est en la présence de dignitaires, du curé de l’unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville, recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes, ainsi que d’anciens administrateurs et administrateurs actuels que les membres de la direction de la Caisse Desjardins des Patriotes ont souligné la présence de Desjardins à Varennes depuis 75 ans.

Autour d’un verre et de bouchées, tous ont eu l’occasion d’échanger d’heureux souvenirs qui ont marqué leur passage au sein de la coopérative financière fondée le 16 novembre 1944, par 75 personnes, dont un médecin et un peintre.

Une entreprise unique en son genre

Après avoir échangé joyeusement, Francine Métivier, anciennement présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Varennes et maintenant vice-présidente de la Caisse Desjardins des Patriotes issue du regroupement des Caisses de Boucherville, Contrecoeur-Verchères, Grand-Coteau et Varennes, s’est adressée aux personnes présentes. Elle a d’abord parlé de son expérience à titre de présidente du conseil d’administration.

« Depuis mon arrivée à la Caisse en 1997, en tant qu’administratrice, j’ai découvert une entreprise unique en son genre et plein de potentiel. J’ai aussi rencontré de nombreuses personnes passionnées et fières d’en faire partie. J’ai également eu l’opportunité d’administrer une caisse qui est située dans une région où ses entrepreneurs, ses agriculteurs, ses étudiants et ses travailleurs lui confèrent une riche diversité ».

Puis, Mme Métivier a fait état de la fierté qu’elle ressent en constatant combien Desjardins a contribué à l’essor du territoire qu’il dessert. « Que ce soit en créant des emplois, en retournant d’importantes sommes dans son milieu, en s’engageant socialement et bien sûr en permettant à la population d’avoir accès à des produits d’épargne et de crédit responsables. Desjardins a réellement fait la différence ». Avant de conclure, Mme Métivier a salué la contribution de tous les administrateurs et employés présents, avant de lever son verre à ce 75e anniversaire.

La Caisse Desjardins des Patriotes, c’est :

– 66 946 membres copropriétaires

– 15 dirigeants élus, représentatifs de tous les secteurs de la Caisse, pour assumer la gouvernance de cette nouvelle organisation

– 180 employés, à l’écoute de vos besoins

– 7 places d’affaires réparties sur tout le territoire

– 2, 053 G$ en actif

– 4, 887 G$ en volume d’affaires