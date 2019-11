Le choeur Terra Vox à Sainte-Julie le 14 décembre

Amateurs de Noël et d’airs de Noël, à vos agendas! Fidèle à ses habitudes, le Chœur Vox Terra de Saint-Bruno, qui a été fondé voilà plus de treize ans, prépare un nouveau concert de Noël. Sous l’habile direction de Sonia Lussier, qui dirige cette joyeuse bande plus de 40 choristes depuis 2014, le Chœur proposera à l’aube du Temps des Fêtes des airs de Noël qui rappellent de doux souvenirs aux uns, invitent d’autres à battre des mains et taper du pied et réchauffent indéniablement tous les cœurs.

Les concerts auront lieu le samedi 14 décembre à 20 h et le dimanche 15 décembre 2019 à 14 h 30. Alors que la tourtière parfumera délicieusement toutes les chaumières, le Chœur Vox Terra sera en concert à l’église Saint-François d’Assise, située au 2122 Chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie. Seront également de la fête deux musiciens de grand talent, le pianiste Jean-Marc Lafleur et le percussionniste Marton Maderspach.

Les billets sont en vente au coût de 25 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants à choeurvoxterra@yahoo.com.

Des billets seront également en vente à la porte aux mêmes prix le jour des représentations.