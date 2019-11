Le Rendez-vous du transport 2019 connaît un franc succès à Boucherville

La 11e édition du Rendez-vous du transport (RVT), organisé par le Pôle d’excellence québécois en transport terrestre,s’est tenue le 6 novembre dernier à l’Hôtel Mortagne de Boucherville.

Événement propulsé par les créneaux ACCORD du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le RVT a eu lieu grâce à la collaboration de plusieurs conférenciers, modérateurs, panélistes, animateurs d’ateliers et bien sûr grâce au soutien de partenaires du Pôle.

Plus d’une centaine de participants ont assisté à ce Rendez-vous, lequel a réuni des gestionnaires d’entreprises, des responsables du développement des affaires et de l’approvisionnement, des grands donneurs d’ordres et des représentants des ministères et des organismes collaborant aux projets du Pôle.

Pour Renée Demers, présidente du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, ce Rendez-vous aura permis de partager des informations pertinentes sur les évolutions des marchés et de favoriser des échanges stimulants entre ses membres et les acteurs de l’industrie, le tout dans une ambiance décontractée.

Le comité organisateur avait promis une formule renouvelée et une programmation riche et variée : deux conférences, deux panels ainsi que huit ateliers en quatre volets et en simultané ont été présentés. Résultat : mission accomplie!

L’ensemble de ces présentations aura permis de susciter de nouvelles réflexions et discussions sur les enjeux et défis du secteur des transports en ce qui a trait plus particulièrement à la chaîne d’approvisionnement, à la pénurie de main-d’œuvre et à l’innovation.

Ce 11e RVT aura également été l’occasion pour le Pôle de présenter plus en détail l’entente de partenariat entre l’Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ) et le Pôle annoncée le 9 octobre dernier.

Rappelons que cette entente vise à établir et à maintenir un lien de communication entre les représentants du Pôle et les membres de l’APDEQ, faciliter la diffusion des services et des projets des deux organismes et de leurs membres et d’accroître la participation mutuelle des deux organismes aux activités de chacun.

L’équipe du Pôle tient à remercier tous les conférenciers, panélistes et animateurs d’ateliers pour le partage d’expertise et de connaissances ainsi que les membres du comité organisateur.

Sur la piste du succès avec Valérie Limoges!

Le cocktail de clôture du RVT 2019 a été l’occasion d’entendre la pilote Valérie Limoges, première canadienne à avoir gagné une course au Grand Prix de Trois-Rivières. Tout récemment, Valérie recevait le prestigieux prix Gilles-Villeneuve décerné à un pilote québécois qui symbolise la combativité et l’excellence en piste tout au long de la saison. Valérie a charmé les participants du RVT par sa spontanéité et son humour!