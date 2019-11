Des sportifs et des bénévoles honorés par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 5 novembre dernier plusieurs citoyennes et citoyens s’étant démarqués dans différents domaines dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille. Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Citoyens reconnus :

Participation à la Finale québécoise de l’Association québécoise des Jeux mathématiques et à la finale du Championnat international des jeux mathématiques et logiques à Paris

– Laura Higgins-Smith

Participation au Championnat du monde de BMX de l’Union Cycliste Internationale

– Lucas Cunat-Millotte

– David Cunat

6e place chez les femmes et meilleure Québécoise au Marathon international de Montréal

– Paméla Bouvier

Équipe cadette B – Médaille de bronze au Championnat provincial de ringuette A et B 2019

– Mélodie Côté

– Irina Michot

– Rosalie Côté

Équipe Junior A – Médaille d’or au Championnat provincial LRQ de ringuette et médaille de bronze au Championnat de l’Est

– Marika Boucher

– Maïka Brault

– Camille Breton

– Jade Désilets

– Charlotte Gauthier

– Méliane Héroux

– Megan Lacombe

– Léa Lambert

– Laurana Lapointe

– Maélie Marquis-Dubé

– Audrey Thériault

– Sarah Thomassin

– Jeanne Verret