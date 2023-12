35 000 $ pour une trentaine d’organismes à Sainte-Julie

Le 11 décembre, le conseil municipal de Sainte-Julie a remis 35 000 $ pour soutenir une trentaine d’organismes accrédités par la Ville.

Lors de la rencontre, le maire, Mario Lemay, a remercié tous ces bénévoles qui contribuent au mieux-être de la collectivité et il a rappelé leur importance au sein de la municipalité de près de 30 000 âmes.

Il a souligné que ce montant provient notamment de l’événement-bénéfice Jog ma ville qui a eu lieu en mai 2023 et il en a profité pour dire un grand merci également à tous les citoyens et les partenaires qui ont collaboré au succès de ce rendez-vous sportif annuel.