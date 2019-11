Une troisième position pour des rameurs de Boucherville

Le Club d’aviron de Boucherville a terminé sa saison en beauté à la régate annuelle Head of the Fish qui se tenait à Saratoga, dans l’État de New York, les 26 et 27 octobre.

Marianne Levesque, Victoria Duggan-Vandal, Amélia Vadeboncoeur et Caroline Ouellet ont décroché une médaille de bronze en quad open. Aussi, en double junior poids léger, Charles-Étienne Tabet et Timothé Payette sont arrivés 4e sur 24 équipages, ce qui est excellent.

Le Club de Boucherville était représenté par onze rameurs, dont quatre rameurs maîtres alors que les autres font partie du groupe d’athlètes compétitifs. La compétition a réuni 140 clubs et quelque 1600 athlètes.