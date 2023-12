Boucherville: les taxes résidentielles en hausse de 3,4 %

Les contribuables de Boucherville verront leur compte de taxes grimper en moyenne de 3,4 % en 2024. Pour une résidence unifamiliale moyenne de 521 700 $, le compte de taxes sera de 2 766 $, soit une augmentation de 91 $ pour la prochaine année. La taxation pour le secteur industriel est haussée de 7 %, et la taxation foncière commerciale est gelée pour une troisième année

Le budget en 2024 adopté ce soir est de l’ordre de 139,3 M$. Il est en hausse de 7,9 % du budget global et de 6,2 % des dépenses de fonctionnement par rapport à l’année 2023. Pour le secteur commercial, la Ville fait face à un gel forcé de la taxation foncière de ce secteur (Loi sur la fiscalité municipale) pour une troisième année consécutive en raison d’un déséquilibre fiscal attribuable à la faible augmentation de la valeur des commerces en 2020 (8,41 %) par rapport aux secteurs résidentiel (20,92 %) et industriel (16,67 %) lors du dernier dépôt du rôle d’évaluation, a expliqué le maire Jean Martel.

« En 15 ans, c’est le budget le plus ardu que j’ai eu à faire. Au début des étapes de préparation du budget, on s’enlignait sur une hausse de 15 à 18 %. On s’est dit : on fait quoi pour baisser cela? Ça nous a forcé à être créatifs. On a scruté à la loupe chaque dépense pour finalement arriver à une augmentation sous la barre de l’inflation. Par exemples, certains employés municipaux qui prendront leur retraite ne seront pas remplacés, et on pourrait demander à d’autres de diminuer les heures travaillées, »

-Le maire Jean Martel



Pressions budgétaires multiples

« Plusieurs facteurs ponctuels contribuent à la hausse du compte de taxes en 2024 », a expliqué le maire Martel en conférence de presse. « Certains découlent du contexte économique global, soit l’inflation et des hausses du taux directeur annoncées par la Banque du Canada au cours de la dernière année. Ainsi, les taux d’emprunts déboursés sont passés de 0,5 % annuellement en 2021 à près de 5,3 % en 2023. Ces hausses ont contribué à une augmentation du service de la dette de 1,3 M $ en 2024 », précise-t-il.

Les prévisions de revenus provenant des droits de mutation sont à la baisse en 2024. La Ville prévoit mettre dans ses coffres environ 8,7 M$ comparativement à 9,9 M$ en 2023.

D’autre part, il a indiqué que la Ville de Boucherville doit faire face à la hausse la plus élevée du budget de l’agglomération de Longueuil depuis 2010 (6,48 % en 2024 et 6,46 % en 2023). L’impact de cette hausse pour Boucherville est de 4,13 % sur son budget global.

La quote-part remise à l’agglomération est de 58 943 519 $ et celle remise à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est de 1 474 122 $.



Écofiscalité pour les commerces et industries

La Ville met en place une nouvelle mesure d’écofiscalité. « On va taxer les surfaces minéralisées (aires de stationnement et autres aménagements recouverts de matières tels qu’asphalte, béton, pavé, gravier, etc.) des commerces et des industries. Cela devrait rapporter des revenus de 6.1 M$ en 2024 », prévoit le maire.