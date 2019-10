Le député Xavier Barsalou-Duval remercie la population pour la confiance renouvelée

Le député du Bloc Québécois de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval, remercie la population de la circonscription pour le nouveau mandat qu’elle lui a accordé. « Il n’existe pas de plus grand honneur que de recevoir le mandat de représenter les gens de son coin de pays. Malgré des résultats exceptionnels, je me fais un devoir de prendre la chose avec humilité. Soyez assurés que je me montrerai à la hauteur de la confiance que les gens de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères m’ont accordée », soutient le député.

Rappelons que Xavier Barsalou-Duval a recueilli 51,7% des votes exprimés ainsi qu’une majorité de plus de 14 000 voix sur son plus proche adversaire à l’occasion du scrutin du 21 octobre dernier. Le taux de participation était d’environ 75%, soit un taux comparable aux élections précédentes dans la circonscription.

M. Barsalou-Duval a également eu une pensée pour les candidats défaits : « Je tiens à féliciter mes adversaires pour la campagne qu’ils ont menée. J’ai toujours éprouvé un très grand respect à l’égard de ceux et celles qui ont le courage de se lancer dans l’arène politique. Dans la mêlée, même s’il est parfois tentant de personnaliser les débats, la plupart des candidats ont su résister à cette tentation et je leur en suis reconnaissant. Les citoyens en ressortent toujours gagnants lorsqu’ils peuvent bénéficier d’un climat électoral serein », indique le député bloquiste.

Un député qui se met déjà au travail

Xavier Barsalou-Duval compte se remettre rapidement au travail pour faire progresser les différents dossiers qui touchent la circonscription et ce, tout en demeurant aussi présent pour les citoyens qu’au cours des quatre dernières années.

« Pour moi, c’est essentiel d’être proche des citoyens, de bien connaître la réalité des gens que je représente et de me rendre le plus accessible possible. C’est comme ça que j’ai entrepris mon dernier mandat et je compte continuer dans la même voie. Travailler dur et ne jamais perdre le cap »ajoute-t-il.

Plus forts pour faire respecter nos choix

En conclusion, le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères se réjouit de constater que la région ait décidé d’envoyer un fort contingent de bloquistes à Ottawa. En effet, toutes les circonscriptions voisines, soit Montarville (Stéphane Bergeron), Longueuil St-Hubert (Denis Trudel), Beloeil-Chambly (Yves-François Blanchet), Bécancour-Nicolet-Saurel (Louis Plamondon) et St-Hyacinthe Bagot (Simon-Pierre Savard-Tremblay) sont maintenant représentés par des élus du Bloc Québécois.

« On compte profiter du gouvernement minoritaire pour s’assurer que le gouvernement fédéral respecte le Québec et les choix qu’il fait. Dans ce nouveau parlement, je suis confiant que le Bloc Québécois pourra jouer un rôle proactif afin de s’assurer que nos priorités soient enfin prises en compte. Il faut en faire plus pour l’environnement, plus pour le français, plus pour la laïcité, plus pour la culture et plus pour l’économie du Québec! », conclut Xavier Barsalou-Duval.