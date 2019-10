Pétition pour une piscine de 50 mètres à Longueuil

Nouveau complexe aquatique

L’Équipe de natation Élite de Longueuil réclame une piscine de dix couloirs de 50 mètres et demande à la Ville de Longueuil de reconsidérer son projet d’en construire une de 25 mètres. Une pétition a été lancée et au moment de mettre sous presse, 693 personnes l’avaient signée.

Le complexe aquatique sera construit au parc Gérard-Philipps. Il comprendra une piscine de 25 mètres à dix couloirs, un bassin récréatif et d’apprentissage, des tremplins d’un mètre et de trois mètres, des vestiaires, des gradins pour 200 personnes, des salles polyvalentes et des bureaux. Le début de la construction est prévu à l’automne 2020.

Compétitions nationales

Selon Natation Élite, le choix d’un bassin de dix couloirs de 25 mètres, tel qu’envisagé par la Ville de Longueuil, ne répond pas à plusieurs des besoins des utilisateurs et limite considérablement tout développement futur.

L’organisme est d’avis qu’une piscine de dix couloirs de 50 mètres permettrait à la Ville d’élargir son offre d’activités aquatiques récréatives et aux équipes sportives de la région de bénéficier d’installations adaptées à leurs besoins. Une telle piscine, pouvant se diviser en deux bassins de 25 mètres, permettrait donc la maximisation de l’utilisation, selon Natation Élite.

Une piscine de 50 mètres permettrait de tenir des compétitions nationales. Le projet actuel est évalué à environ 30 M$.