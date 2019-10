La Ville de Boucherville remet un prix Coup de chapeau et le prix Mérite étudiant 2019

Une Bouchervilloise âgée de 90 ans vient de se voir remettre un prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite. La Ville a tenu à souligner la longue implication de cette respectable dame en bénévolat dans la communauté. Aline Malard a donné temps et énergie à de nombreux organismes sociocommunautaires durant des années : l’Association féminine Saint-Louis, la Fadoq Boucherville, les Filles d’Isabelle, le Lunch club, le Carrefour des aînés de même que la popotte roulante du Centre d’action bénévole.

« Votre parcours est riche et inspirant. Le dévouement dont vous faites preuve auprès des autres fait une réelle différence. Par chacune de vos actions, vous prenez part à une changement positif et vous participez au mieux-être de la collectivité. Merci! », a affirmé la conseillère municipale Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite.

Prix Mérite étudiant

Une ancienne élève de l’école secondaire De Mortagne, Marie-Ève Fecteau, a pour sa part reçu le prix Mérite étudiant pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale de 5e secondaire, soit 96,55%, parmi tous les jeunes de son degré scolaire des collèges privés ou établissements publics de la région. La jeune femme s’est vu attribuer une bourse de 2000 $ qui lui sera utile lorsqu’elle se dirigera vers des études supérieures. Inscrite cette année en sciences de la santé au cégep Édouard-Montpetit, cette étudiante souhaite entreprendre plus tard un programme d’études universitaires en génie biomédical à Polytechnique Montréal.

En ce qui a trait à ses loisirs, Marie-Ève pratique la natation et le ballet. Récemment, elle a été bénévole pour le Triathlon-Duathlon de Boucherville.

« Vous êtes une véritable source d’inspiration. Votre nom s’est rapidement imposé auprès des membres du conseil municipal comme lauréate du prix Mérite étudiant 2019. La persévérance permet d’atteindre l’excellence et vous en êtes la preuve. Vous êtes une élève déterminée et les efforts que vous déployez en ce moment sont le gage de votre futur qui sera sans aucun doute tout aussi impressionnant que votre parcours académique », a ajouté de son côté le maire Jean Martel.