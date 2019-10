La Fondation Orchestre symphonique de Longueuil recueille 100 500 $ lors du premier gala-bénéfice du chef Alexandre Da Costa

La Fondation Orchestre symphonique de Longueuil a tenu son gala-bénéfice annuel le lundi 7 octobre à L’Étoile Banque Nationale, à Brossard. Ce premier évènement-bénéfice du nouveau directeur artistique et chef attitré de l’OSDL, Alexandre Da Costa, a permis de recueillir 100 500 $.

L’artiste de grand talent, Joël Legendre, a animé cette soirée chaleureuse, intitulée « Gala Quatre Temps ». Dans une salle comble, les 400 convives ont pu savourer les Quatre Saisons de Buenos Aires, du grand compositeur argentin Astor Piazzolla, interprétées par Alexandre Da Costa sur son Stradivarius 1701 et des musiciennes et musiciens de l’OSDL. Cette musique classique hispanique, pleine de tangos passionnés, s’harmonisait à un menu composé de mets de culture latine.La présidence et la coprésidence d’honneur de l’évènement étaient assurées, respectivement, par Jacques Marchand, président du conseil d’administration, Réseau LCI Éducation, et Andreea Vanacker, présidente et chef de la direction, SPARKX5. Un comité organisateur composé de sept autres personnes, ont rendu possible le succès de cette soirée.