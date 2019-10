7e édition du Défi des pères Noël le samedi 9 novembre à Boucherville

L’événement sportif le Défi des pères Noël, organisé par la Fondation Hôpital Pierre- Boucher, revient pour une 7e édition le samedi 9 novembre prochain à Boucherville. Activité familiale faisant la promotion des saines habitudes de vie, cette journée réunit petits et grands sur différents parcours de marche et de course.

Relevez le défi seul ou en équipe !

Les participants choisiront de marcher 2 ou 5 km ou de courir 2, 3.5, 5 ou 10 km. Les enfants pourront parcourir le 1 km qui leur est réservé ou relever un plus grand défi sur les autres parcours. Il est aussi possible de former une équipe afin d’amasser des dons pour la cause ! Par souci environnemental, cette édition n’inclura pas le costume complet (sauf pour les enfants de 0 à 12 ans). L’inscription comprendra tuque de Père Noël, puce électronique et dossard.

Promouvoir les saines habitudes de vie

Cet événement permettra d’amasser des fonds pour soutenir le service de chirurgie bariatrique de l’Hôpital Pierre-Boucher. Les fonds permettront à l’équipe du Dr Chagnon de poursuivre le programme « Bouge plus mange mieux ». Ce programme comprend deux volets : un partenariat avec plusieurs écoles de niveaux primaire et secondaire ayant pour but de stimuler les jeunes sédentaires ou peu actifs à bouger et leur fournir de meilleures habitudes alimentaires dès le plus jeune âge, puis un partenariat avec le Centre sportif du Cégep Édouard-Montpetit qui permet d’aider les patients opérés en bariatrique à changer leurs habitudes de vie en termes d’alimentation et d’activité physique. Le programme « Bouge plus mange mieux » a été lauréat de la catégorie Partenariat promotion prévention dans le cadre du Programme Distinction 2019 du CISSS de la Montérégie-Est. Il s’est aussi mérité le Prix d’engagement social 2018 décerné par la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (prix de la doyenne).

La cause au cœur des valeurs de la porte-parole de l’événement, Tina Poitras

« Comme olympienne, j’ai construit ma carrière sur un travail acharné et sur de saines habitudes de vie. C’est la base de la réussite et de l’excellence. Maintenant que j’œuvre comme coach d’affaire et comme conférencière, j’aide les gens d’affaire à trouver un équilibre entre performance et bien-être. Or, les saines habitudes de vie sont des ingrédients pour les deux, autant la performance que le bien-être. Le Défi des Pères Noël est un événement agréable et joyeux. Les projets qui en découlent sont motivants et porteurs d’avenir. J’espère vous voir le 9 novembre prochain au Défi des Pères Noël 2019 à Boucherville ! »

Inscriptions au fondationhpb.org/evenement/defi-peres-noel/

En finançant des équipements, des installations et des projets particuliers, la Fondation contribue de façon régulière au développement de l’Hôpital Pierre-Boucher afin que les patients aient constamment accès aux meilleurs soins. Depuis 1987, ce sont plus de 45 millions $ qui ont été versés à l’hôpital pour de nombreux projets qui n’auraient pu se concrétiser sans l’appui financier de la fondation.