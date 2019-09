Les Varennois invités à participer à La Grande marche parrainée par le Grand défi Pierre Lavoie

Le conseil municipal de Varennes invite les citoyens à participer à La Grande marche encouragée par le Grand défi Pierre Lavoie le dimanche 20 octobre prochain dès 10 h 15 au parc de la Commune. Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet événement est gratuit, rassembleur et ouvert à tous.

Un parcours de 5 km entraînera les marcheurs dans les sentiers du parc de la Commune et de la Frayère Saint-Charles. De magnifiques endroits naturels à découvrir à pieds. Les gens pourront le marcher à leur rythme, sans chrono. Le départ aura lieu au stationnement près du pavillon de commodités.

« Nous sommes heureux de participer à cette deuxième édition de La Grande marche et invitons les familles à se joindre à nous! La Ville est fière de promouvoir l’activité physique et à inviter les citoyens à bouger de façon régulière pour le bien-être et la santé », affirme le maire Martin Damphousse.

Inscription en ligne à l’adresse : www.onmarche.com