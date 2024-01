MasterChef Québec: un rêve éveillé pour le Varennois Alexandre Lapointe

Il y a un petit « ingrédient spécial » dans la « recette » de la série MasterChef Québec et c’est la présence du Varennois Alexandre Lapointe au sein des participants en lice, car elle ne passe pas inaperçue et ajoute un peu d’épices à l’ensemble.



« Je suis un super fan de l’émission depuis 14 ans en Australie et 13 ans aux États-Unis. C’était mon rêve depuis tout ce temps de participer à une série comme ça. Quand j’ai vu enfin l’opportunité de réaliser mon rêve, tout le monde – y compris moi-même! – me poussait à m’inscrire », de lancer au téléphone le passionné de cuisine de 50 ans.



Il y avait au départ plus de 4 700 personnes inscrites et après plusieurs entrevues et échanges de courriels, le gestionnaire en services professionnels a pu faire partie des 35 cuisiniers amateurs en pré-audition. Son entrée froide a su charmer les membres du jury et son défi par la suite était de faire un risotto qui lui permis de décrocher un des 16 tabliers tant convoités.



« C’était le début d’un rêve qui commençait. Quand j’ai vu les studios, j’ai pu constater qu’ils avaient mis le paquet : c’est semblable à l’émission aux États-Unis ou en Australie », a-t-il avoué.



« Pour ma part, je carbure bien à la compétition. Dès la troisième semaine, j’ai eu le bonheur d’être le capitaine de l’équipe des bleus et nous l’avons emporté par une marge écrasante! Ce moment, c’est le highlight de mon parcours », ajoute le Varennois.



Alexandre Lapointe dit ne pas avoir d’objectif pour la suite des choses à l’émission MasterChef Québec animée par les chefs Martin Picard et Stefano Faita, même si le gagnant remportera un prix de 50 000 $.



« C’est que du positif pour moi. Déjà d’être là, c’est extraordinaire. Nous sommes au départ 16 passionnés de cuisine qui avons déjà établi des liens forts ensemble et on va se revoir une fois l’aventure terminée. Mais quand un de nous est éliminé, c’est très émotif, car c’est comme si on perdait un membre de notre famille. »