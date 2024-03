Varennes: voler avec les meilleurs au monde

Du 22 au 26 avril, les meilleurs cerf-volistes du monde issus de dix nations seront présents dans le nord de la France où ils réaliseront des prouesses techniques et artistiques afin de décrocher le titre de champion du monde de cerf-volant acrobatique. Parmi eux, une équipe du Canada pleine d’espoir, celle qu’a réunie le Varennois Michel Gagnon.



Rencontré au terme d’une démonstration impressionnante en plein cœur du parc de la Commune, le leader de la formation canadienne s’est exclamé : « Nous sommes l’escadron du bonheur. On s’appelle comme ça parce que notre but n’est pas tant d’être bon, notre but c’est de créer des Wow! en nous regardant! », a-t-il lancé avec un large sourire.



C’est la première fois que lui et ses coéquipiers prendront part à ce festival international dans la « Capitale des cerfs-volants », Berck-sur-Mer, une station balnéaire du sud de la Côte d’Opale. Là-bas, ils rencontreront des participants de haut niveau de France, d’Italie, de Colombie, d’Espagne, d’Angleterre, de Chine, de Malaisie, du Japon, des États-Unis, d’Allemagne et de Taipei, la capitale de Taïwan.



« J’ai regroupé les meilleurs de l’ouest du Canada, soit trois cerf-volistes de Colombie-Britannique, et un de l’est du pays, du Nouveau-Brunswick, avec quatre passionnés du Québec pour former Coriolis Team Canada », un nom qui fait référence à sa boutique de cerfs-volants située à Varennes.



« On va participer à véritable un ballet aérien », a-t-il ajouté avec enthousiasme en précisant que la compétition sera chorégraphiée avec musique, comme le patinage artistique. Les participants seront jugés selon la complexité du lien entre la musique et ce que l’on voit dans le ciel. M. Gagnon souligne que son équipe présentera sa performance au son de la chanson de Leonard Cohen, Dance Me To The End Of Love, interprétée par l’Orchestre philarmonique du Québec et son chef attitré, Alexandre Da Costa.



« En vue de cette grande rencontre internationale, nous pratiquons au parc de la Commune à chaque jour où le temps le permet. Toute l’équipe au complet, c’est-à-dire avec les quatre autres membres de Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, seront à Varennes du 15 au 17 avril pour notre générale », a-t-il conclu en espérant que les amateurs sur place avant leur départ pourront pousser des « Wow! » admiratifs.