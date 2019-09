Taux de diplomation et de qualification record pour la Commission scolaire des Patriotes

Selon des statistiques récentes du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont plus nombreux que jamais à obtenir un diplôme d’études secondaires. C’est ce que démontrent les dernières données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), avec une progression de huit points en six ans. En effet, la CSP affiche un taux de diplomation et de qualification record de 83,1 % alors que la moyenne de l’ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à 78,6 %.

« Nous sommes déjà sur le point d’atteindre la cible que nous nous sommes fixée dans notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Je constate que nous sommes sur la bonne voie avec les orientations et les objectifs du PEVR adoptés par le Conseil des commissaires en juin 2018, » a déclaré madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Améliorations significatives pour les garçons

Bien que le taux de diplomation et de qualification soit en hausse à la CSP, celui-ci demeure plus élevé chez les filles que chez les garçons. La CSP s’est d’ailleurs donné comme objectif dans son PEVR de réduire cet écart entre les garçons et les filles à 6,5 points pour 2022. Alors que cet écart a connu des variations entre 9 et 12 points de pourcentage depuis 2011, les données du MEES indiquent qu’il vient déjà de descendre à 6,9 points, pour la cohorte 2017-2018.

Madame Roberge estime que cette réussite est attribuable aux efforts réalisés au cours des dernières années, combinés aux nouvelles initiatives du PEVR, dont le partage des meilleures pratiques, de même que l’importance d’avoir des milieux d’apprentissage ouverts, stimulants et sécuritaires. « Les premiers résultats de notre PEVR sont impressionnants et témoignent bien de la cohérence et de la collaboration qui règnent au sein de notre commission scolaire. En effet, notre PEVR, qui s’intitule Tous Patriotes pour la réussite!, constitue le moteur qui mobilise et rallie l’ensemble du personnel autour de notre projet commun, soit la réussite de nos élèves afin que chacun d’eux se développe à son plein potentiel. Je tiens donc à féliciter nos élèves pour leur réussite et leur persévérance, ainsi que tous les membres du personnel qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. J’en profite également pour souligner l’appui et l’engagement des parents et des partenaires de notre communauté. »

De plus, dès cet automne, chaque école et centre de formation mettra en œuvre son nouveau projet éducatif qui est en cohérence avec le PEVR. Les actions mises en place dans les établissements s’ajouteront donc à celles du PEVR pour améliorer davantage, non seulement la réussite des élèves en général, mais également celle de certains groupes en particulier.

