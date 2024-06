Fin d’année scolaire précipitée

Les élèves du primaire de Boucherville n’auront pas eu le temps de se dire au revoir, puisqu’en raison de l’avis d’ébullition, le Centre de services scolaire des Patriotes a pris la décision de fermer toutes les écoles primaires de Boucherville. Seule l’école secondaire De Mortagne est ouverte aujourd’hui en raison des examens du ministère. Des bouteilles d’eau seront offertes aux jeunes.

Plusieurs parents ont manifesté leur peine hier sur les réseaux sociaux et déploré cette décision, surtout pour les jeunes de 6e année. Des activités étaient prévues pour eux pour souligner cette fin d’étape.

À l’école Paul-VI, par exemple, la traditionnelle haie d’honneur en fin de journée sera différente, voire moins impressionnante.

Habituellement, les élèves de l’école sont invités à aller applaudir les finissants en fin de journée. Cette année, ce ne sera pas avec tous les membres de l’école, et plus tôt. Elle aura plutôt lieu à 11h, à la fin de la période prévue pour permettre aux jeunes de rapporter tout leur matériel. Une mère invite d’ailleurs la population à prendre quelques minutes pour aller applaudir ces jeunes, histoire de rendre l’événement un peu plus magique.

Les enfants de la maternelle de Paul VI devaient présenter leur spectacle. Un événement qu’ils ont préparé durant toute l’année scolaire et qui n’aura pas lieu non plus. Hier, en raison de la chaleur, ce sont les « olympiades » qui ont été annulées.

« Après la Covid, c’est maintenant l’eau potable qui prive nos jeunes de beaux moments », à fait remarquer une autre maman.

À noter que l’école Elementery School de la Commission scolaire Riverside est ouverte aujourd’hui.