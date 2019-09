Une équipe de hockey adapté pour jeunes autistes est créée à Sainte-Julie

Une équipe de hockey adapté pour les jeunes vivant avec un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle vient d’être créée à Sainte-Julie. Les Grizzly ont commencé à jouer le 8 septembre.

Mélanie Dumas, présidente de l’Association de hockey mineur de Sainte-Julie, a eu cette idée l’hiver dernier. Elle voulait que les occasions pour ces personnes de pouvoir pratiquer ce sport et disputer des matchs entre elles soient multipliées. L’équipe de Sainte-Julie sera la troisième au Québec. Une première a été constituée en 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu, et une autre à Varennes, en 2017.

Une telle équipe se distingue d’une équipe typique par sa vocation d’encadrer chaque enfant selon leurs besoins spécifiques. L’idée étant qu’ils puissent évoluer à leur rythme et que l’accent soit mis sur certains aspects du développement de ce sport. Cela implique donc que certaines règles du hockey ne seront pas enseignées afin de simplifier le jeu, mais surtout afin de ne pas créer de barrière au développement global.

« J’avais le désir que ce sport adapté prenne de l’expansion et qu’il soit encore plus accessible aux jeunes de la région. En mettant sur pied une nouvelle équipe, les hockeyeurs pourront disputer davantage de matchs entre eux. Mon souhait est que d’autres associations de hockey locales emboîtent le pas pour que l’on puisse créer une véritable ligue.»

La fille de Mme Dumas, Olivia Dagenais, a commencé à jouer il y a un an et demi avec les Blitz de Varennes, catégorie hockey adapté. Selon sa mère, elle est l’exemple parfait des enfants autistes. « Au début, elle avait peur de patiner, et maintenant, elle adore s’amuser au hockey et attend le début de la saison avec impatience. C’est une belle opportunité pour eux de se faire des amis, et de ne pas se sentir jugés par leur différence.»

L’équipe de Sainte-Julie est formée actuellement d’une dizaine de joueurs, mais elle est encore en période de recrutement. « Nous pouvons accepter jusqu’à une quarantaine d’enfants âgés de 17 ans et moins », précise Mme Dumas. Les jeunes joueront à l’aréna de Sainte-Julie tous les dimanches à 10 h.

Renseignements: hockeyadapte@ahmstejulie.ca

Facebook: https://www.facebook.com/ahmstejulie.ca/