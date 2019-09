Sept élèves de l’École d’éducation internationale participent à l’émission 100 génies

Plusieurs élèves de l’École d’éducation internationale à McMasterville se sont démarqués lors de la sélection des participants pour le nouveau quiz de Radio-Canada « 100 génies », animé par Pierre-Yves Lord.

Il s’agit d’Anthony Auclair, Simon Landry, Marc-André Deroy et Laurannie Charbonneau en 5e secondaire, Julien Bérubé et Mathis Gallant en 4e secondaire et Paul-Édouard Fortin en 3e secondaire.

Ils feront donc tous partie de la première saison de l’émission « 100 génies » qui sera diffusée le jeudi soir à 20 h sur les ondes de Radio-Canada, du 12 septembre au 12 décembre.

Bravo aux génies!