Stéphane Bergeron deviendra officiellement candidat du Bloc québécois dans Montarville le 4 septembre

C’est le 4 septembre prochain, en présence du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et de celui qui a présidé aux destinées de cette formation politique pendant plus d’une décennie, Gilles Duceppe, que l’ex-député et ex-ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, sera officiellement désigné candidat dans la circonscription de Montarville en prévision du scrutin du 21 octobre prochain.

Pour monsieur Bergeron, il s’agit d’un retour sur la scène fédérale, puisqu’avant de siéger à l’Assemblée nationale, de 2005 à 2018, il a été député fédéral de Verchères, puis de Verchères‒Les Patriotes, de 1993 à 2005. Il se dit honoré de l’appui des membres du Bloc québécois de Montarville et confiant que la population de la circonscription en fera de même cet automne. «L’assemblée d’investiture est un moment extrêmement important dans la vie démocratique d’une formation politique, moment d’autant plus significatif, en ce qui me concerne, que nombre de membres auraient légitimement pu prétendre pouvoir aussi porter les couleurs de notre formation politique. Cet appui unanime de leur part à ma candidature ne fait qu’ajouter à ma détermination à me montrer digne de leur confiance», de déclarer monsieur Bergeron.

La présidente de l’Association du Bloc québécois de Montarville, Agathe Boyer, dit se réjouir de la candidature de monsieur Bergeron: «Stéphane est déjà à pied d’œuvre puisqu’il a rencontré des représentants d’organisme et les maires des municipalités de la circonscription, en plus de participer à de nombreuses activités citoyennes depuis l’annonce de sa candidature. Tout au long de sa carrière politique, tant à Québec qu’à Ottawa, il a démontré qu’il était intègre, accessible et à l’écoute des gens. Je suis heureuse qu’il rentre en quelque sorte au bercail. C’est un homme d’action qui est apprécié par ses concitoyennes et concitoyens et respecté par ses adversaires, parce qu’il privilégie la coopération à la confrontation. J’invite donc les citoyennes et citoyens à le soutenir en se présentant en grand nombre à son investiture», a conclu madame Boyer.

Rappelons que cette assemblée d’investiture, qui sera présidée par le député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères, Xavier Barsalou-Duval, se tiendra le mercredi 4 septembre 2019, à compter de 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb, sise au 550 rue Saint-Joseph à Sainte-Julie. L’inscription débutera à 18h30. Un invité surprise devrait aussi être du nombre…