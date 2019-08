La MRC soutient les médias locaux et régionaux

Lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville tenue le 21 août dernier, les maires ont unanimement apporté leur appui aux médias locaux et régionaux. C’est ainsi que Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur, Daniel Plouffe, maire de Calixa-Lavallée, Stéphane Williams, maire de Saint-Amable, Martin Damphousse, maire de Varennes, Alexandre Bélisle, maire de Verchères, ainsi que Mario Lemay, conseiller de Sainte-Julie, tout comme la préfet et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, ont résolu à l’unanimité de solliciter l’appui des gouvernements du Québec et du Canada pour la mise en place rapide d’actions concrètes permettant de soutenir les médias locaux et régionaux.

Ils ont aussi demandé qu’une partie des publicités de ces deux paliers de gouvernement soit publiée dans les médias locaux et régionaux. Les élus ont également suggéré qu’une taxe soit imposée aux grandes entreprises étrangères qui récoltent d’importants revenus publicitaires qui ne sont pas réinvestis dans l’économie du Québec et que le produit de cette taxe soit retourné sous forme de soutien financier aux médias locaux et régionaux.

Une copie de la Résolution 2019-08-217 a été acheminée à Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du Québec, Christian Dubé ministre responsable de la Montérégie, Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères, Michel Picard, député de Montarville, Suzanne Dansereau, députée de Verchères et aux médias locaux. Prenez note qu’il est possible de voir le détail de cette résolution sur le site de La Relève.