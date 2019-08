Des travaux routiers à Boucherville et Saint-Bruno qui pourraient avoir des incidences dans la région

L’été, la peau devient souvent plus rouge ou plus brune, alors que les routes, elles, arborent le orange des cônes bien connus que l’on trouve aux abords des nombreux chantiers!

Deux zones de travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ) pourraient avoir une incidence sur les conducteurs de la région, soit dans les villes voisines de Boucherville et de Saint-Bruno.

À Saint-Bruno, les employés du MTQ préparent depuis lundi l’asphaltage de l’autoroute 30 en direction Est. On indique que les travaux se dérouleront de nuit afin d’en limiter leur impact et qu’ils se diviseront en trois phases.

La première, sur le tronçon situé entre la route 116 (c’est-à-dire le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) et le boulevard Clairevue Ouest, commencera en septembre. Les autres phases seront réalisées quant à elle l’année prochaine.

Les travaux préparatoires pour ce chantier ont débuté ce lundi 12 août et devraient se poursuivre jusqu’en septembre. Ceux-ci se dérouleront les lundis et les jeudis, entre 20 h 30 et 5 h, les mardis et les mercredis, entre 21 h et 5 h, ainsi que les vendredis, entre 20 h 30 et 8 h. Ce chantier entraînera la fermeture partielle de l’autoroute 30, dans les deux directions, entre la route 116 et l’autoroute 20, alors qu’une voie de circulation demeurera disponible par direction.

Par la suite, la phase 1 qui se déroulera de septembre à novembre entraînera la fermeture complète de l’autoroute 30 en direction Est, entre la route 116 et le boulevard Clairevue Ouest. La circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée avec une voie disponible par direction.

Cela impliquera la fermeture des bretelles menant de la route 116 à l’autoroute 30 Est, la fermeture de la bretelle de sortie numéro 76 menant de l’autoroute 30 Est au boulevard Clairevue Ouest ainsi que la fermeture de la bretelle menant du boulevard Clairevue Ouest à l’autoroute 30 Est.

Ces travaux de la phase 1 auront lieu les lundis, entre 21 h et 5 h, les mardis, les mercredis et les jeudis, entre 21 h 30 et 5 h, ainsi que les vendredis, entre 22 h et 8 h. Il est à noter que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier et que celui-ci fera l’objet d’une surveillance policière accrue.

Au-dessus de la route 132

À Boucherville, dès le 13 août, le MTQ entreprendra la réparation du pont d’étagement du boulevard De Montarville, au-dessus de la route 132, et elle se poursuivra jusqu’au mois de décembre prochain.

Lors de la phase préparatoire, on procèdera à la fermeture de la voie de gauche, dans chaque direction, sur le boulevard De Montarville, pendant environ une semaine.

Durant la phase 1, il y aura fermeture complète de la chaussée en direction Sud (côté Ouest) avec le maintien d’une voie par direction. La circulation sera détournée sur la chaussée opposée pendant environ six semaines, soit au cours des mois d’août, septembre et octobre.

Pour la phase 2, il faut prévoir la fermeture complète de la chaussée en direction Nord (côté Est) avec le maintien d’une voie par direction. Il y aura déviation de la circulation sur la chaussée opposée pendant environ six semaines au cours des mois de novembre et décembre.

Tout au long de la phase complémentaire, il y aura fermeture de la voie de gauche du boulevard De Montarville dans chaque direction pendant environ une semaine, c’est-à-dire au mois de décembre.

Le MTQ précise que d’autres entraves ponctuelles sont prévues de nuit, soit les fermetures complètes du boulevard De Montarville et des bretelles dans l’échangeur avec la route 132, ainsi que des fermetures partielles de la route 132.

Il est à noter en terminant que les accès aux stationnements incitatifs du boulevard De Montarville de part et d’autre de la route 132 demeureront accessibles le jour et qu’un lien pour les cyclistes et les piétons sera maintenu en tout temps.