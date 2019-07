La MRC de Marguerite-D’Youville salue la désignation de Centre zone franche pour le grand Montréal

L’équipe de la MRC de Marguerite-D’Youville s’est réjouie hier de l’annonce de la désignation de Centre zone franche pour le grand Montréal faite par le ministre des Transports du Canada, l’honorable Marc Garneau. La grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, CargoM, est chargé de piloter le dossier avec l’objectif de promouvoir cette industrie dans la grande région.

« Tout comme lors de la création de CargoM en 2012, qui constitue une des 10 grappes industrielles de la région métropolitaine, notre MRC, en collaboration avec la ville de Contrecœur, a été impliquée dès le début dans l’implantation d’un Centre zone franche. Pour nous, il s’agit de l’aboutissement d’un travail fait depuis déjà plusieurs années » a souligné la préfet Mme Suzanne Roy, également mairesse de Sainte-Julie.

Pour le directeur général de la MRC, M. Sylvain Berthiaume, cette désignation permettra à l’est de la Rive-Sud de Montréal de mettre à la disposition des entreprises de ce territoire une ressource humaine consacrée principalement à les informer des différentes dispositions fiscales de ce programme. « Avec plus de 1 000 entreprises réalisant ou ayant le potentiel de réaliser des opérations d’imports et d’exports, il devenait nécessaire de pouvoir compter sur cette désignation pour maximiser tout le potentiel que représente, pour celles-ci, la venue de ces grandes infrastructures de transport des marchandises que seront le port de transit de conteneurs de Contrecœur, le pôle logistique régional de Contrecœur et la zone industrialo-portuaire de Contrecœur-Varennes ».

Pour la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire, la désignation de Centre zone franche du grand Montréal pourrait permettre à la région de dédier des ressources principalement à ce programme démontrant, encore une fois, qu’il existe une véritable concertation entre les différents partenaires de la Rive-Sud. « Ce nouvel outil de développement pourrait ainsi être très bénéfique pour les entreprises de Longueuil, de la MRC de Marguerite-D’Youville et ses municipalités partenaires ainsi que la MRC de Pierre-De-Saurel et la ville de Sorel-Tracy. Encore une fois, nous démontrerons que l’adage : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, est vrai pour notre territoire du grand Montréal ».

Une zone franche désigne un territoire géographique offrant des avantages fiscaux dans le but d’attirer des investissements.