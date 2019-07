Des trottinettes électriques pour les employés municipaux de Varennes

Les Villes de Candiac et de Varennes ont fait l’acquisition conjointe de trottinettes Geebee 100 % électriques.

Dans une optique de mobilité durable, les deux municipalités, avec la collaboration de Technopôle IVÉO, se sont dotées de trottinettes entièrement électriques permettant de réduire l’empreinte écologique des déplacements municipaux. Ces nouveaux véhicules, conçus et fabriqués au Québec, seront mis à la disposition des employés des Villes de Candiac et de Varennes pour les déplacements professionnels et leur permettront de circuler de façon écoresponsable, et ce, en toute sécurité.

« L’acquisition de ces véhicules électriques à la Ville de Candiac s’inscrit dans notre démarche visant à faciliter la mobilité durable. Nous sommes très heureux de nous joindre à ce projet pilote du ministère des Transports autorisant les trottinettes électriques sur le réseau routier, et ainsi emboîter le pas vers un virage de plus en plus écologique », déclare le maire de Candiac Normand Dyotte.

« Au cours des dernières années, la Ville de Varennes a multiplié les initiatives pour protéger l’environnement et l’arrivée de ce projet pilote vient bonifier l’offre de transport écoresponsable pour nos employés. Nous serons d’ailleurs heureux d’en faire également profiter nos citoyens dès le printemps prochain », affirme Martin Damphousse, maire de Varennes.

Cette initiative conjointe démontre la volonté des Villes de Candiac et de Varennes de se démarquer comme Villes innovantes en misant sur l’électrification des transports et les nouvelles technologies.