Mise à jour sur les travaux de réfection sur les boulevards De Montarville et de Mortagne à Boucherville

À la suite des travaux préparatoires préalablement effectués par Bell Canada sur le boulevard De Montarville qui ont eu lieu du 14 au 31 mai dernier, la Ville de Boucherville procédera à des travaux d’amélioration et de réfection (resurfaçage) du boulevard De Montarville, entre le boulevard de Mortagne et la rue de Normandie ainsi que du boulevard de Mortagne, entre le boulevard De Montarville et la rue Lionel-Daunais, et ce, dès le mercredi 19 juin prochain. Ceux-ci se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août.

Entraves prévues

Une voie demeurera accessible en tout temps sur le boulevard De Montarville en direction du fleuve. En direction de l’autoroute 20, il y aura parfois une entrave complète. Un détour sera alors proposé aux automobilistes. Pour connaître les chemins alternatifs, nous vous invitons à consulter la carte conçue à cet effet au boucherville.ca.

Lorsqu’une entrave complète est planifiée, c’est que celle-ci est nécessaire dans un but d’efficience et de respect de l’échéancier ainsi que pour assurer la sécurité des travailleurs. Afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation à l’heure de pointe, la Ville s’est toutefois assurée que l’entrepreneur ne procède à aucune entrave complète avant 8 h 30.

Des signaleurs seront également sur place pour diriger les automobilistes afin de faciliter les déplacements.

Accès

Notez que les commerces demeureront ouverts pendant toute la durée des travaux. Les accès à ces derniers, situés sur le boulevard De Montarville, seront fermés de manière ponctuelle en fonction des différentes phases du chantier. Il sera néanmoins possible d’y accéder par le boulevard de Mortagne ainsi que par la rue D’Avaugour.

La piste cyclable restera accessible aux usagers.

Planification et exécution des travaux

Les travaux seront effectués dès la fin des classes et seront exécutés avant la rentrée scolaire de septembre afin de réduire les impacts sur les habitudes quotidiennes des citoyens.

Rappelons que les travaux qui doivent être effectués sur l’ensemble du territoire de Boucherville sont présentés et votés par le conseil avant le 31 décembre de chaque année. C’est ce qu’on appelle le Programme triennal des immobilisations. Ce dernier comprend donc la liste des projets à réaliser sur un horizon de trois ans ainsi que les modes de financement prévus, principalement pour la première année. En cours d’année, les projets choisis sont présentés individuellement au conseil municipal pour que les membres puissent en faire une analyse détaillée et donner leur autorisation finale pour leur réalisation et leur financement. Ainsi, dès le mois de janvier, nous publions sur la page Web des chantiers 2019, tous les travaux à venir au cours de l’année.

Appel à la prudence!

Nous vous invitons à respecter la signalisation en place, les limites de vitesse et à redoubler de prudence!

Nous sommes conscients des désagréments que cette situation peut causer et nous vous remercions pour votre patience.

Renseignements : Direction du génie 450 449-8610