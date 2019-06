Longueuil remet une subvention à l’organisme Excellence Chez Nous

La Ville de Longueuil a accordé une subvention de 102 000 $ à l’organisme Excellence Chez Nous qui œuvre dans le domaine du sport de haut niveau. Échelonnée sur trois ans, cette aide financière contribuera au développement des athlètes et des intervenants résidant sur le territoire de Longueuil qui évoluent dans les programmes Sports-études et qui participent à différentes compétitions d’envergure, dont les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les Coupes du monde, les Championnats du monde et les Jeux olympiques.

« Je suis fière que notre Ville encourage les athlètes d’ici qui sont des modèles de persévérance et de détermination. Cet appui financier est la preuve tangible de notre volonté à soutenir le développement sportif de haut niveau tout en faisant la promotion de la santé et des saines habitudes de vie », a déclaré la mairesse Sylvie Parent.

Excellence Chez Nous soutient des athlètes d’élite identifiés de la Ville de Longueuil en leur offrant des services médico-sportifs et scientifiques de première ligne. Il soutient notamment Marc-Antoine Bourget, membre de l’équipe du Québec de rugby à sept ayant participé à des tournois internationaux, ainsi que la boxeuse Martine Vallières-Bisson, médaillée d’argent en 2014, 2015 et 2016 aux Championnats canadiens, et championne de la Coupe Imperium, un tournoi qui rassemble des pugilistes provenant des quatre coins du Québec, du Canada et de l’extérieur du pays. L’organisme appuie également les entraîneurs et les intervenants sportifs dans leur cheminement, ainsi que les clubs sportifs dans la tenue d’événements provinciaux, nationaux et internationaux sur le territoire.

« Excellence Chez Nous se réjouit de compter sur d’importants partenaires comme la Ville de Longueuil pour soutenir et faire rayonner des athlètes prometteurs dans leur discipline respective, ici et ailleurs dans le monde. Ce soutien financier fera une différence pour l’avenir de nos sportifs », a mentionné Éric Bronsard, président d’Excellence Chez Nous.

Cet organisme est l’un des huit centres régionaux d’entraînement multisports (CREM) qui font partie du réseau de l’Institut national du sport du Québec.