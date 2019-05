Le nouveau magasin Maxi de Sainte-Julie a permis la création de 85 emplois dans la région

La bannière Maxi a procédé le 30 mai dernier à l’ouverture du tout nouveau magasin Maxi de Sainte-Julie, situé au 153, boul. Armand-Frappier.

Comptant maintenant 114 magasins, la bannière Maxi est reconnue comme étant le leader des détaillants à escompte dans le domaine de l’alimentation au Québec. Les moyens d’y réaliser des économies sont multiples, que l’on pense au programme de récompenses PC Optimum qui permet d’accumuler des points échangeables contre de l’épicerie gratuite, l’application Flashfood avec laquelle les consommateurs peuvent se procurer des produits approchant de la date de péremption à rabais et aider à réduire le gaspillage alimentaire, le programme d’épicerie en ligne, PC Express qui fait économiser du temps aux consommateurs et le programme Imbattable Point final, qui assure à l’entreprise de toujours offrir les meilleurs prix en égalisant ceux de la compétition.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue dans une ambiance festive en présence de Suzanne Roy, mairesse et Claude Dalpé, conseiller municipal de Sainte-Julie, Marie-Eve Gaudreau, attachée de presse de la Députée de Verchères, Suzanne Dansereau, Michel L’Heureux, directeur de bureau du Député de Montarville, Michel Picard, Tyler Harden, vice-président Groupe Harden, Marcel Aubin, directeur général et Elisabeth Castonguay, présidente Chambre de commerce du Mont St-Bruno, Patrick Blanchette, vice-président, Eric Provencher, directeur de district, Lyne Blondin, directrice, Maxi, ainsi que de plus d’une centaine de clients curieux de découvrir ce nouveau magasin.

« Partout au Québec, la bannière Maxi est reconnue comme une destination de choix des consommateurs à la recherche non seulement de produits à prix compétitifs, mais aussi de fraîcheur et de grande qualité, indique Patrick Blanchette, vice-président, Maxi. Le succès de nos magasins s’explique par notre politique de bas prix, l’expérience de magasinage conviviale et sans souci que nous offrons, les projets d’investissements, l’amélioration constante de notre offre, mais d’abord et avant tout par la fidélité de notre clientèle et de nos collègues engagés et talentueux. »

« Notre engagement à offrir les meilleurs prix ne doit pas se faire au détriment du choix ou de la qualité. Nous accordons une importance accrue à l’assortiment et à la qualité de nos produits frais et locaux afin de pouvoir pleinement répondre à l’ensemble des besoins de nos consommateurs. Vous trouverez en effet chez Maxi un vaste éventail de produits des plus grandes marques, y compris nos produits exclusifs sans nom et le Choix du Président ainsi qu’une grande variété de produits biologiques et de soins naturels. », affirme Lyne Blondin, directrice du magasin Maxi de Sainte-Julie. « Nous attendons nos clients avec impatience et croyons fermement qu’ils découvriront avec enthousiasme ce nouveau magasin : une expérience de magasinage rapide, agréable, simplifiée, sans souci et toujours au meilleur prix. »

Afin de marquer cette ouverture et de témoigner de sa volonté d’activement soutenir la communauté, Mme Lyne Blondin, directrice du magasin, a remis un don d’une valeur de 2 000 $ à Mme Marilou Fortier, directrice du Carrefour familial de Sainte-Julie, un organisme à but non-lucratif ayant pour mission de favoriser le développement harmonieux des familles, à procurer un lieu de rencontre et de partage afin de briser l’isolement tout en offrant des activités pour accroître les habiletés parentales des parents qui y participent.