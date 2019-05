Fermetures complètes de nuit du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’il procédera au cours des deux prochaines semaines à des fermetures complètes de nuit, dans une direction à la fois, du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ces fermetures sont requises afin de poursuivre les travaux de modernisation les caméras de circulation et l’implantation d’un système automatisé de détection des incidents, entamés en mars dernier.

Horaire planifié des fermetures complètes de nuit

 En direction nord

o Du 29 mai, 23 h, au lendemain 5 h

o Du 30 mai, 23 h, au lendemain 5 h

o Le 31 mai, de 0 h 30 à 6 h

 En direction sud

o Du 3 juin, 23 h, au lendemain 5 h

o Du 4 juin, 23 h, au lendemain 5 h

o Du 5 juin, 23 h, au lendemain 5 h

Les travaux requièrent également des fermetures partielles de nuit (1 voie ouverte) dans le tunnel dans l’une ou l’autre des directions, et ce, jusqu’en juin.

Rappelons que d’autres interventions sont à prévoir dans le tunnel au cours de l’année, notamment la réfection de la chaussée.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.