De jeunes Julievillois dans le rôle d’élus municipaux

Neuf jeunes Julievillois ont eu la chance de vivre l’expérience d’une séance publique le 14 mai dernier lors du conseil municipal jeunesse, volet adolescent.

Les élèves de 6e année et de niveau secondaire ont présenté des projets variés durant l’assemblée spéciale qui a précédé la séance publique régulière. La veille, ils avaient échangé et peaufiné leur projet avec la mairesse Suzanne Roy et les conseillers municipaux avec qui ils étaient jumelés. Ils ont par la suite signé le livre d’or et reçu un cadeau souvenir.

En tant que Municipalité amie des enfants, la Ville de Sainte-Julie offre aux jeunes la possibilité de s’initier à la vie démocratique. Pour participer à ce projet, les élèves avaient d’abord soumis leur candidature. Les participants ont eux-mêmes désigné Félix Boulianne comme maire d’un jour. Les jeunes conseillères et conseillers qui l’accompagnaient sont :

 Ève-Marie Bell représentante du district du Grand-Coteau

 Catherine Bérubé représentante du district de la Belle-Rivière−Ringuet

 Gabrielle Bérubé représentante du district du Moulin

 Maxime Bouthillette représentante du district de la Montagne

 Alicia Hébert représentante du district du Rucher

 Steffie Léger représentante du district de la Vallée

 Luca Pirro représentant du district du Vieux-Village

 Philippe Richard représentant du district de l’Arc-en-Ciel.

À la suite d’un tirage au sort, Alicia Hébert a remporté un iPad mini. Les photos de la soirée sont en ligne sur la page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie. Des élèves du troisième cycle du primaire pourront vivre à leur tour cette expérience enrichissante les 10 et 11 juin prochain. Plusieurs projets proposés les jeunes élus ont été réalisés ces dernières années. Le parcours santé en bordure de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau en est un exemple.