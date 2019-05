Le maire Martin Damphousse présente la culture du bonheur à Varennes

Le conseil municipal de Varennes invite la population à visionner une entrevue qu’accordait récemment le maire Martin Damphousse dans le cadre d’un reportage produit par l’organisme Académie Happy Culture. Dans son entretien d’une vingtaine de minutes avec l’animateur Pier-Luc Bordeleau, le maire explique comment la culture organisationnelle de sa Ville, qui mise sur le bonheur des gens, a pu contribuer au titre de Ville du bonheur 2019 selon l’Indice du bonheur Léger (IBL).

« Il s’agit bien du bonheur des citoyens, mais avec son climat serein et prospère, la Ville contribue assurément à attiser ce sentiment positif général » affirme le maire Martin Damphousse qui ajoute : « À chaque fois que nous avons de grands succès, c’est grâce à un travail d’équipe et à la performance de nos employés municipaux que je remercie chaleureusement ».

Rappelons que la firme Léger marketing dévoilait en février dernier son palmarès des villes les plus heureuses du Québec. Au premier rang, les Varennois s’y démarquent parce qu’ils présentent les meilleurs résultats pour la sensibilité environnementale, la civilité et l’authenticité.

Extrait de l’entrevue : https://www.youtube.com/watch?v=3MskCoUz6JY

Entrevue Intégrale : https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=96Vqv370w4M

À propos de l’Académie Happy culture : www.academiehappyculture.com