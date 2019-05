Quelques dizaines de Bouchervillois marchent pour le climat

C’est sous la pluie et par un froid de canard que quelques dizaines de Bouchervillois ont pris part à la marche citoyenne de sensibilisation aux changements climatiques organisée le Jour de la Terre, le 27 avril dernier.

« Boucherville à elle seule ne peut peut-être pas faire une grande différence, mais si elle pouvait devenir une ville exemplaire sur le plan de la protection de l’environnement, elle pourrait inspirer d’autres villes, et peut-être tout le Québec », a exprimé le maire Martel devant les participants.

La conseillère Anne Barabé, présidente du groupe de travail sur l’environnement, a quant à elle rappelé quelques actions de la Ville pour lutter contre les changements climatiques. « En 2019, le budget plantation des arbres a été doublé; la phase 2 du plan de développement durable est en route ; 72 animations scolaires sur les enjeux environnementaux seront offertes au cours de l’année; et la collecte de matières organiques prendra place l’automne prochain.»

Partis du Centre multifonctionnel Francine- Gadbois, les marcheurs ont emprunté les sentiers piétonniers du secteur pour se rendre au parc de la Futaie. Plusieurs élus municipaux ainsi que le député fédéral Xavier Barsalou-Duval ont bravé le froid pour y prendre part. L’événement a été organisé sous l’initiative de Claude Saint-Jarre.