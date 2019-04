Aide financière de 1,6 M $ pour la mise à niveau du Complexe sportif Duval Auto

La Ville de Boucherville a obtenu une subvention de plus de 1,6 M$ pour mettre à niveau les systèmes de réfrigération de deux patinoires et du centre de curling au Complexe sportif Duval Auto. La municipalité versera une somme équivalente pour la réalisation de ces travaux rendus nécessaires. L’aide gouvernementale provient du programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling. La députée de Montarville, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Nathalie Roy, en a fait l’annonce au début du mois.

« La modernisation du Complexe sportif permettra à la population de Boucherville et ses environs d’avoir accès à des infrastructures de qualité et de continuer à pratiquer des activités physiques qui rejoignent ses intérêts », a mentionné Mme Roy. Ni la date du début des travaux, ni l’échéancier ne sont encore connus. Toutefois, le projet doit être réalisé avant la fin de l’année prochaine. Les utilisateurs du curling comme des autres patinoires pourront continuer à pratiquer leurs activités sportives sur ces glaces pendant la période des travaux.

En décembre dernier, la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a annoncé un investissement de plus de 10 millions de dollars pour la rénovation de 15 arénas et centres de curling dans différentes régions du Québec.