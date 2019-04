Je bouge avec mon doc! de retour à Sainte-Julie le 26 mai prochain

Les médecins du GMF Marguerite d’Youville, les professionnels de la santé et la Ville de Sainte-Julie invitent toute la population à venir marcher avec eux le dimanche 26 mai prochain dès 9 h pour la sixième édition de la grande marche Je bouge avec mon doc!, une activité accessible à tous pour faire la promotion des saines habitudes de vie.

Nouveau lieu, nouveaux trajets

Cette année, le départ se fera au parc Armand-Frappier, plus précisément à la pente à glisser située au 201, boulevard Armand-Frappier. Des parcours sécurisés de 500 m et 1, 3, 5 et 7 km sont offerts. L’activité est gratuite, mais les citoyens doivent s’inscrire en ligne sur le site Internet de la Ville au ville.sainte-julie.qc.ca ou en remplissant le formulaire d’inscription disponible dans toutes les cliniques médicales et les pharmacies participantes de la ville. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps et de nombreux prix de présence seront remis.

En plus des parcours de marche, des séances de Tai Chi et de yoga seront offertes. Les élèves des écoles de Sainte-Julie sont aussi invités à participer à l’événement en effectuant les parcours olympiades. Pour chaque enfant qui apportera son carton d’invitation rempli, Je bouge avec mon doc! remettra un montant à son école pour l’achat d’équipements sportifs.

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les partenaires suivants qui permettent la réalisation de cet événement : Desjardins, Métro famille Riendeau, l’Association des médecins omnipraticiens Richelieu–Saint-Laurent, Jean Coutu, Bioderma et Somnos.