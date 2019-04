La Bouchervilloise Jessica Larivée décroche trois médailles aux Olympiques spéciaux

Jessica Larivée a ajouté trois nouvelles médailles à sa collection qui en compte maintenant 193. Et ce ne sont pas n’importe lesquelles. L’athlète de Boucherville arrive d’Abou Dhabi aux Émirats arabes unis où elle participait aux Olympiques spéciaux.

Jessica est montée trois fois sur le podium. Elle a décroché le bronze à deux reprises, soit au 10 000 mètres et au 5 000 mètres, et l’or avec ses coéquipières Kristina Richard, Desirée Ginette Allen et Audrey Vincent au relais 4×400 mètres.

« Lorsque je suis arrivée là-bas, je m’attendais premièrement à avoir du plaisir et bien performer. J’espérais remporter une ou deux médailles, mais jamais trois. J’ai tout donné lors des compétitions et c’est vraiment fantastique », lance Jessica lors d’une entrevue accordée à La Relève.

Les Jeux olympiques spéciaux mondiaux sont un événement multisports pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle. C’est la deuxième fois que la jeune femme de 26 ans participe à ces compétitions. En 2013, Jessica représentait pour la première fois le Canada aux Jeux mondiaux de la Corée du Sud. Elle avait alors raflé deux médailles d’argent et une d’or.

Jessica a commencé à pratiquer l’athlétisme en 2008. Elle s’entraine avec le Club de course CCC de Boucherville et Athlétisme Rive-Sud. Elle court trois ou quatre fois par semaine en saison régulière et davantage lorsqu’elle se prépare pour une compétition.

« J’aime la vitesse et je me sens bien dans ma peau quand je cours. Ça me fait prendre de l’air. J’apprécie les encouragements des gens lors des compétitions.»

L’athlète affirme qu’Olympiques spéciaux lui a permis d’apprendre et de pratiquer des sports différents, d’être plus positive et sociable, de voyager et de nouer de nouvelles amitiés. Elle travaille à temps plein et pratique également le ski alpin, la raquette et le karaté.