Jeux olympiques de Tokyo 2020 : le directeur du Club taekwondo Boucherville invité à la sélection des arbitres

Karl Dery, directeur technique du Club taekwondo Boucherville est également un arbitre chevronné, l’un des meilleurs de sa profession au pays. Il a été choisi pour représenter le Canada et rejoindre 46 des meilleurs arbitres de taekwondo de 17 pays qui ont participé du 6 au 8 avril 2019, à un camp de sélection organisé à Mexico City par la World Taekwondo. L’objectif de cet événement consiste à sélectionner les 13 arbitres qui rejoindront les rangs du top 50 des meilleurs arbitres au monde. Ce processus est l’étape préliminaire avant de choisir les 30 arbitres qui auront l’honneur d’œuvrer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Pour Karl Dery, cette opportunité extraordinaire est quelque chose qu’il n’est pas près d’oublier. « Même si cet exigeant processus de sélection était un cheminement basé sur l’individualisme, nous formions une belle équipe, une famille. Nous nous encouragions sans cesse. Je reviens heureux, grandi et avec un grand sentiment de fierté ».

Le camp s’est déroulé sur trois jours, dont une journée consacrée à la formation et la pratique. Les deux autres journées étaient constituées de tests de sélection. On mesurait les aptitudes concernant les aspects suivants : la gestion d’un match, les tests physiques et médicaux, un examen écrit et les tests de manette et de reprises vidéos. Agir comme arbitre olympique est extrêmement exigeant. Il faut être capable de gérer le stress intense dans un contexte où aucune erreur n’est permise.

C’est dans quelques jours que Karl Dery saura si son aventure d’arbitre Olympique se poursuit ou non. Il était l’un des trois Québécois et sept Canadiens qui ont été invités par la World Taekwondo. Mais peu importe le verdict, il sera comblé par son expérience. « Les jeux sont faits, maintenant nous attendons avec fébrilité. Peu importe le résultat, j’en sort reconnaissant et plus aguerri comme arbitre. »

L’enseignement du taekwondo et l’arbitrage sont des passions pour Karl Dery. Et cette passion, il réussit à la transmettre aux athlètes du club où il agit comme directeur technique. Certains de ceux-ci se démarquent comme athlètes, mais aussi comme entraîneurs et arbitres. D’ailleurs, c’est tout le Club taekwondo qui est derrière lui et qu’il l’accueillera avec fierté lors de son retour. Son voyage s’est conclu par une participation comme arbitre au Mexico Open 2019 du 11 au 14 avril.