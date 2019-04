Prix Coup de chapeau remis à quatre athlètes de Boucherville

Quatre athlètes s’étant distingué en réalisant des performances sportives remarquables se sont vu attribuer des prix Coup de chapeau lors d’une cérémonie de l’Ordre du mérite lundi dernier. La nageuse Clémence Paré, la raquetteuse Renée Pelletier, le judoka Jacob Valois et la coureuse Karine Cloutier ont accepté cette distinction honorifique avec émotion.

La première récipiendaire, Clémence Paré, membre du Club de natation Mustang âgée de 16 ans, est inscrite au programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne. Elle s’entraîne une vingtaine d’heures par semaine dans sa discipline et possède une feuille de route bien remplie. Sa fiche personnelle fait état de quatre records canadiens en paranatation en long bassin et de quatre autres en petit bassin. À eux-ci s’ajoutent une médaille d’argent au 50 mètres dos lors des essais canadiens en natation en août 2018 et une autre plus tôt ce mois-ci.

De fait, elle accumule les victoires au plan national et compte se rendre au niveau international. L’année dernière, elle a été sélectionnée aux 2018 US Paralympics National NextGen Train and Race Camp à Tucson, en Arizona, un programme de développement de haut niveau. Elle a en plus été choisie par Natation Canada dans le groupe NextGen Tokyo 2020, un programme conçu pour aider les athlètes à se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. Son objectif de se qualifier pour faire partie de l’équipe canadienne des Jeux Parapanaméricains du mois d’août 2019 à Lima, au Pérou, est désormais atteint.

De son côté, la raquetteuse Renée Pelletier a remporté une médaille d’or lors de la Finale des Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Québec 2019 à Salaberry-de-Valleyfield le mois dernier. Cet événement a rassemblé près de 500 athlètes vivant avec une déficience intellectuelle, accompagnés de quelque 300 entraineurs et membres du personnel d’encadrement. Renée a terminé la course de 5 km en 41 min 7.62 s. en division F2. Lors des Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’hiver 2017 tenus en Autriche, elle a également été décorée d’une médaille d’or au relais 4 x 400 m, division F1, d’une médaille d’argent pour la course en raquette de 5 km, division F1 ainsi que d’une médaille de bronze au 1600 m, division C2.

Quant au judoka Jacob Valois, membre du Club de judo de Boucherville, il multiplie les exploits sportifs depuis deux ans. Il a décroché une médaille de bronze au International Belgian Adidas Judo Open Visé en 2019 de même qu’une médaille d’argent en 2018 et une médaille d’or dans la catégorie des moins de 66 kg à l’Open d’Asie qui s’est tenu à Hong Kong l’an dernier où il a fait un parcours parfait. Il s’agit de sa première médaille d’or en compétition internationale senior, ce qui est de bon augure pour sa carrière. À ce jour, ce jeune homme de 20 ans compteà son actif près d’une dizaine de médailles d’or, trois médailles d’argent et cinq médailles de bronze en judo.

La quatrième récipiendaire du prix Coup de chapeau, Karine Cloutier, a participé au Demi-marathon des Sables qui s’est déroulé dans le désert du Pérou. Elle a relevé un défi personnel hors de l’ordinaire en courant à pied une distance de 120 km dans le désert sous une chaleur torride de 35 degrés Celsius, tout en transportant un sac à dos pesant près de 22 livres. Dans cette épreuve qui s’est tenue dans le désert d’Ica, à 300 km au sud de Lima, elle était la seule Canadienne parmi un groupe de près de 375 participants provenant de plusieurs pays.

Le maire Jean Martel et la conseillère municipale Jacqueline Boubane ont tenu à féliciter ces athlètes.