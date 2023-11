Le Triathlon-Duathlon de Boucherville nommé Événement de l’année

Il a été couru, nagé et roulé par plus d’un millier d’athlètes cette année et il a gagné. Le Triathlon-Duathlon de Boucherville a remporté deux prestigieux prix décernés par Triathlon Québec. Il a été désigné Événement de l’année au niveau provincial, et Événement écoresponsable.

C’est lors du gala de Triathlon Québec, le 18 novembre, qui a pour but de souligner les exploits sportifs de ses membres, que la Ville de Boucherville a été récompensée pour « la qualité exceptionnelle de l’événement et son engagement en faveur de l’environnement », précise-t-elle dans un communiqué de presse.

Événement de l’année

Après avoir connu une baisse d’achalandage en raison de la pandémie, la Ville de Boucherville s’est démarquée en réussissant à relancer l’événement. 1092 athlètes de tous âges et de niveaux différents ont bravé les différents parcours de cette 7<@V>e<@$p> édition. Triathlon Québec a souligné l’organisation remarquable de l’événement, la forte implication bénévole et l’efficacité de la campagne promotionnelle. Boucherville avait également remporté ce prix en 2018.

Événement Eco-TQ Or

Afin de diminuer l’empreinte écologique du Triathlon-Duathlon, la Ville a mis en place des mesures écoresponsables lui valant la certification ÉcoTQ Or de Triathlon Québec pour l’année 2023.

Parmi ces mesures, la Ville rapporte qu’une brigade verte a aidé les participants à bien trier leurs matières résiduelles permettant de valoriser 90 % des matières générées sur le site. L’utilisation de vaisselle réutilisable, la présence d’une station de remplissage de bouteilles d’eau réutilisables et l’offre d’un repas végétarien figurent parmi les initiatives qui ont permis de réduire l’empreinte écologique de l’événement, souligne-t-elle. Elle mentionne également que les gaz à effet de serre générés par le transport des participants (35 687 km) ont été comptabilisés, puis compensés par ces actions.